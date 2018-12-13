Россельхозназдор снял ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 13 декабря отменяет временные ограничения на поставки в Россию животноводческой продукции с двух белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Ограничения на поставки сняты с ИООО "Беловежские деликатесы" и СП ООО "БАК".

Это решение принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов о расследованиях и принятых мерах, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси в том, что продукция с данных предприятий соответствует требованиям ветеринарного законодательства России.-0-