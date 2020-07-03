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Экономика
03 июля 2020, 19:08

Россия отменила запрет на транзит белорусской говядины

Фото из архива
Фото из архива

3 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона с 6 июля отменяет запрет на транзит через территорию РФ белорусской говядины, произведенной семи предприятиями. Как говорится на сайте Россельхознадзора, такой результат достигнут сегодня на переговорах вице-премьера Беларуси Александра Субботина и руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает БЕЛТА.

"Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок, - отмечается в сообщении. - По итогам переговоров, а также с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий".

Речь идет о следующих компаниях: ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ООО "Мясокомбинат Поставский", УП "Березовский комбинат кооперативной промышленности", ОАО "Слуцкий мясокомбинат", ООО "Акдимол", ОАО "Ошмянский мясокомбинат", ОАО "Могилевский мясокомбинат".

"Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель), - сообщили в Россельхознадзоре. - До завершения интеграции информационных систем стран - членов ЕАЭС Россельхознадзор в пунктах приема уведомлений (ППУ) на российско-белорусском участке государственной границы будет оформлять уведомления на грузы, следующие транзитом из Беларуси через Россию в адрес предприятий из других стран ЕАЭС, а затем фиксировать факт убытия товара с территории РФ в ППУ, расположенных на российско-казахстанском участке границы".

Также принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на поставки в Россию мяса птицы с предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба" и готовых мясных изделий, прошедших термическую обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой колбасы, с ОАО "Брестский мясокомбинат".

Продукция данных компаний, выработанная с 6 июля, будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.

Как сообщалось БЕЛТА, 30 июня Евразийская экономическая комиссия указала России на неправомерность ограничений поставок и транзита белорусской говядины. "Действия Россельхознадзора по запрету поставок в Россию и перемещения через ее территорию в государства - члены союза говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, Коллегия квалифицирует как барьер на внутреннем рынке ЕАЭС", - отмечалось в сообщении ЕЭК. Во время проведенного мониторинга было выявлено, что поставки в Россию белорусской говядины приостановлены Россельхознадзором с конца 2019 года. "Согласно праву союза ветеринарный контроль при перемещении подконтрольных товаров всеми видами транспорта в пределах таможенной территории ЕАЭС осуществляется уполномоченными органами государства-члена при их производстве и погрузке", - указали в ЕЭК.-0-

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