16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия планирует предоставить Беларуси кредит на $1,5 млрд в два этапа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

По словам Антона Силуанова, в 2020 году намерены предоставить $1 млрд, из которых $500 млн - за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, $500 млн - за счет межгоскредита. В следующем году - $500 млн за счет межгоскредита.

Министр также отметил, что все условия прорабатываются с белорусским Минфином. Антон Силуанов подчеркнул: стоимость заимствований будет немногим выше стоимости заимствований на рынке ОФЗ.

"Мы будем обращаться к коллегам с тем, чтобы этот институт (Евразийский фонд стабилизации и развития) принял решение о небольшой программе поддержки Беларуси", - добавил Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что для предоставления межгосударственного кредита РФ нужны законодательные поправки. "Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", - заключил Силуанов.-0-