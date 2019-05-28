Россия пообещала устранить ограничение для стран ЕАЭС на транзит алкоголя

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия намерена устранить существующее для стран Евразийского экономического союза ограничение на транзит алкогольной продукции по ее территории, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"В ЕЭК неоднократно поступали обращения по поводу перевозки алкогольной продукции, произведенной в странах Евразийского экономического союза и следующей транзитом по территории России между другими государствами - членами ЕАЭС, - отметили в комиссии. - Сейчас законодательством РФ установлено, что алкоголь, который перевозится по России, должен быть маркирован российскими акцизными марками, кроме отдельных случаев, - когда, например, он перемещается в рамках таможенной процедуры таможенного транзита. Это позволяет обеспечить транзит алкогольной продукции третьих стран по территории России. Для продукции же государств - членов ЕАЭС подобных исключений не предусмотрено".

Чтобы исправить ситуацию, ЕЭК направила запросы в уполномоченные органы России. "Минфин РФ в ответ проинформировал, что ограничение планируется устранить. Это будет сделано после внесения поправок в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты России. Сегодня проект изменений проходит процедуру оценки регулирующего воздействия", - пояснили в ЕЭК.

Проект предусматривает, что алкогольную продукцию, которая является товаром ЕАЭС и перевозится транзитом через Россию из одного государства союза в другое, необходимо будет маркировать в соответствии с правилами страны назначения. "Снятие ограничения позволит снизить издержки бизнеса по перевозкам алкогольной продукции, расширить рынки сбыта в рамках взаимной торговли в государствах - членах союза", - подчеркнули в пресс-службе.

Комиссия будет проводить мониторинг вносимых в российское законодательство изменений, добавили в ЕЭК.-0-