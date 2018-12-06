6 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Россия предлагает проработать создание в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава российского государства отметил, что между государствами - членами союза укрепляется координация в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. Ранее представители центральных банков подписали соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. "Это большой шаг на пути формирования общего финансового пространства. Предлагаем проработать вопрос о создании общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий", - сказал Владимир Путин.

"Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - добавил российский лидер.-0-