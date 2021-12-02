Россия предложила перенести на 2024 год введение техрегламента ЕАЭС на алкоголь, решение пока не принято

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона предложила перенести на 2024 год введение технического регламента Евразийского экономического союза на алкогольную продукцию, решение по этой инициативе пока не принято. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это был инициативный вопрос по предложению Российской Федерации, - сказала Ия Малкина. - И так как он был внесен в достаточно ограниченные сроки, представители сторон не успели более глубоко проработать этот вопрос, обсудить его с бизнес-сообществом. Принято решение вернуться к этому вопросу дополнительно после проработки предложений со сторонами".

Техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" утвержден в декабре 2018 года и должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Заседание Совета ЕЭК состоялось сегодня в Москве в очном формате на площадке второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития. В мероприятиях принял участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.-0-