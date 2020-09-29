29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия рассчитывает до конца года возобновить рост товарооборота с Беларусью. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на VII Форуме регионов Беларуси и России, сообщает ТАСС.

"С точки зрения экономики Беларусь занимает первое место среди внешнеторговых партнеров России среди стран СНГ. В 2019 году объем товарооборота превысил $35,5 млрд. Конечно же, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти показатели. Но у нас есть все возможности для того, чтобы до конца года вернуть наши экономические отношения на траекторию роста торговли", - сказал Алексей Оверчук.

По его словам, в Союзном государстве создаются условия для комфортного движения капитала. "Говоря об экономической составляющей, мы не ограничиваемся только торговлей товарами и услугами. В Союзном государстве создаются условия для комфортного движения капиталов и далеко не случайно, что Россия прочно удерживает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. В Беларуси сегодня действует более 2,3 тыс. компаний с российским капиталом", - отметил Алексей Оверчук.-0-