9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия сняла запрет на поставки груш из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Евразийской экономической комиссии.

"На основе обращения Минэкономики Беларуси по вопросу введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки груш в Россию, Департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК был проведен мониторинг выполнения обязательств государствами - членами ЕАЭС и подготовлено заключение о наличии препятствия, имеющего признаки барьера, - отметили в ЕЭК. - В рамках проведенных двусторонних переговоров принято решение об устранении ограничения при поставке груш из Беларуси в Россию с 10 июня 2020 года".

"Мы приветствуем устранение Россией препятствия, имеющего признаки барьера, без принятия соответствующего решения Коллегии ЕЭК", - сказал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.-0-