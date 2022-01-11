Россия установила равные условия для граждан стран ЕАЭС при приобретении полиса автострахования

11 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия установила равные условия для граждан стран Евразийского экономического союза при приобретении полиса ОСАГО, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Указанием Центробанка РФ с 9 января 2022 года в стране установлены равные условия для граждан государств ЕАЭС при приобретении полиса ОСАГО, - отметили в ЕЭК. - Ранее при расчете стоимости полиса не учитывался стаж водителей, не имеющих российского водительского удостоверения".

"При этом согласно праву союза государства не должны применять дискриминационные требования в отношении получателей страховых услуг", - подчеркнули в ЕЭК.-0-