Россия устранила техбарьеры для стран ЕАЭС на щебень, спортинвентарь и солнцезащитные очки

29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия устранила технические барьеры для производителей щебня, спортивного инвентаря и солнцезащитных очков из стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Россия устранила барьер в сфере строительных материалов и возведения инфраструктурных объектов, - пояснили в ЕЭК. - Речь идет об установке отдельных требований к форме подтверждения соответствия щебня для железных дорог (балластный слой железных дорог из природного камня). 4 января 2020 года вступило в силу постановление правительства РФ от 26 декабря 2019 года, которое исключает такой щебень из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации".

Также устранен барьер, связанный с установлением в законодательстве России обязательных требований к инвентарю для спортивных игр и солнцезащитным очкам. "В этом случае принято соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 15 января 2020 года, - отметили в ЕЭК. - Согласно этому документу инвентарь для спортивных игр исключен из единого перечня продукции, который подлежит обязательной сертификации, а солнцезащитные очки исключены из единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

"Коллегия ЕЭК добилась того, что государства - члены ЕАЭС начали более интенсивно работать с препятствиями и устранять барьеры на внутреннем рынке союза", - резюмировала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.-0-