Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси выделены квоты добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне России на 2021 год, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"С учетом исторического промысла Беларуси в предыдущие периоды на 2021 год выделены квоты добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне РФ. В том числе в Баренцевом море - 5021 т трески, 1805 т пикши, в Балтийском море - 100 т трески, 800 т шпрот (кильки), 100 т сельди балтийской (салаки)", - рассказали в пресс-службе.

Это решение принято в соответствии с протоколом, подписанным на сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, которая состоялась сегодня в режиме видеоконференции.

На протяжении пяти лет Беларусь ловит рыбу в Баренцевом и Балтийском морях своими судами. Выловленная рыба поступает на предприятия СП ООО "Санта Бремор", а также на совместные предприятия ООО "СП "Союзрыба" в России, где продукция перерабатывается. В 2020 году квота на вылов рыбы для Беларуси в Баренцевом море составила 5835 т, в Балтийском - 1 тыс. т. Беларусь осваивает свою квоту полностью.-0-