Россия заинтересована в расширении сотрудничества с белорусским легпромом

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с предприятиями белорусского легпрома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром" по итогам рабочей поездки делегации концерна в Москву.

"Крупнейшим российским компаниям - "Восток-Сервис", "Парижская коммуна", "Вяземский кожевенный завод" - интересны закупки белорусской кожи и полуфабриката, а бренд Gulliver and Co готов отшивать детскую одежду на белорусских предприятиях. С руководством RUSFAIR GROUP определены направления сотрудничества в поставках товаров на китайский рынок (домашний текстиль, детская одежда и др.)", - рассказали в пресс-службе.

Фото концерна "Беллегпром"

Ожидается визит представителей компании в Беларусь для знакомства с работой белорусских предприятий.

На встрече с руководством департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга, "Союзлегпромом" и Российским союзом кожевенников и обувщиков обсуждались вопросы углубления кооперации между предприятиями двух стран, принятия единых мер по защите внутреннего рынка, участия в госзакупках.-0-