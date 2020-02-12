Российская компания "Газпром нефть" готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти

12 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. "Газпром нефть" готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти. Об этом журналистам сообщил глава российской компании Александр Дюков по итогам встречи представителей нефтяных компаний с министром энергетики России Александром Новаком.

"Мы готовы обсуждать разные схемы", - сказал Александр Дюков, отвечая на вопрос о возможности поставок нефти в Беларусь. При этом он отметил, что компания готова обсудить и давальческую схему поставок.

Ранее в среду пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко сообщил, что концерн не принимал решений об ограничении поставок нефтепродуктов сетям российских АЗС на территории Беларуси. При этом российским компаниям было предложено сотрудничество по давальческой схеме.

Контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям. С 4 января поставки сырья в республику возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "РуссНефть" и "Нефтиса". Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ "Нафтан".

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Беларуси и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.-0-