Российская компания и "Полоцк-Стекловолокно" создадут совместное производство

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ООО "СтеклоПласт" (город Волжский, Россия) в 2022 году создаст совместное производство с ОАО "Полоцк-Стекловолокно". На площадях белорусского предприятия намерены изготавливать композитную арматуру, сообщил журналистам генеральный директор российской компании Евгений Матвеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Объем инвестиций составит более 50 млн российских рублей. "Переговоры ведутся, сейчас осталось решить юридические вопросы и переходить к технической части. Думаю, весной 2022 года проект будет завершен, - отметил Евгений Матвеев. - Композитная арматура - это инновационный продукт, который заменяет металл и удешевляет работы. Он используется в строительстве объектов в разных сферах".

На первоначальном этапе будет создано около 20 рабочих мест, к концу 2022 года число сотрудников увеличится. Предварительно планируется в месяц выпускать 200 тыс. км продукции, с постепенным запуском новых линий цифра может вырасти до 1 млн км. В первое время товар собираются поставлять на рынок Беларуси, а затем в Россию и ЕС.

Сегодня в Витебске проходит IX Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы". В онлайн и очном формате участвуют более 30 бизнес-делегаций и представителей дипломатического корпуса из 15 стран. Форум призван быть площадкой для встреч представителей бизнеса разных государств, инвесторов, экспертов, он позволяет обменяться опытом в сфере инвестиционного и делового климата. В этом году тема форума - цифровая экономика как драйвер инновационного развития региона.-0-