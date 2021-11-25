Российские эксперты проведут партнерскую проверку энергоблока №2 БелАЭС

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ) с 29 ноября по 10 декабря проведут предпусковую партнерскую проверку энергоблока №2 Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелАЭС.

Возглавит команду экспертов руководитель команд партнерских проверок ВАО АЭС-МЦ Александр Рыбчук.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.-0-