Российские экспортеры рекомендуют для работы новосибирским бизнесменам площадку БУТБ

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе онлайн-конференции "Экспорт в страны ЕАЭС", организованной министерствами экономического развития и промышленности, торговли Новосибирской области, торговый представитель РФ в Беларуси Юрий Золотарев и руководитель Центра поддержки экспорта Смоленской области Максим Астапенков призвали представителей новосибирских деловых кругов как можно шире использовать потенциал Белорусской универсальной товарной биржи в торговле с Беларусью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БУТБ.

При этом, по словам российской стороны, эффективность белорусской биржевой площадки подтверждают многочисленные положительные отзывы представителей бизнеса, которые уже взяли на вооружение этот механизм.

В частности, как сообщил Максим Астапенков, в настоящее время на БУТБ работают свыше 400 компаний из Смоленской области. Для них биржа стала дополнительным каналом сбыта и закупки товаров, причем не только в Беларуси, но и в третьих странах благодаря возможности заключения транзитных сделок.

В свою очередь член совета директоров ГК "Инновационная Бизнес Группа" Марина Глаголева подтвердила наличие запросов со стороны предприятий Новосибирской области на поиск деловых партнеров в Беларуси, а также их интерес к предлагаемым белорусской биржей инструментам и решениям в сфере трансграничной торговли.

Экономическую ситуацию в Беларуси глазами бизнес-операторов и возможности биржи на конференции представил заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило. В своем выступлении он сделал акцент на важности сохранения и развития кооперационных связей в период пандемии COVID-19 и преимуществах биржевых механизмов контроля за исполнением сделок.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-