Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии - Румас

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - сказал Сергей Румас.

По его словам, премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. "Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя", - пояснил премьер-министр.

Он отметил, что "Роснефть", как и другие российские компании, не соглашалась поставлять нефть без премии, а настаивала на полной цене. "Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков. Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии. Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет", - заявил Сергей Румас.-0-