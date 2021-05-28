Российские поставщики металла планируют активнее использовать торговую площадку БУТБ

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские поставщики металла планируют активнее использовать торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ по итогам круглого стола "Рынок производства и потребления черных и цветных металлов в Республике Беларусь".

Ключевые тенденции и перспективы развития биржевой торговли металлопродукцией, а также возможности для наращивания объемов реализации российского металла через белорусскую биржевую площадку вошли в число основных вопросов, вынесенных на повестку круглого стола, организованного БУТБ и Российским союзом поставщиков металлопродукции.

По словам президента РСПМ Александра Романова, активизация взаимодействия между поставщиками и потребителями металлопродукции из России и Беларуси посредством механизма биржевых торгов будет способствовать скорейшему восстановлению экономик двух стран от последствий пандемии коронавируса и позволит вывести показатели взаимной торговли на траекторию устойчивого роста. "Сегодня во всем мире наблюдается рост спроса на металл, и, по мнению аналитиков, он еще не достиг своего пика. Поэтому ценовой фактор будет, безусловно, оказывать существенное влияние на динамику развития рынка металлопродукции в целом и в том числе его биржевого сегмента. Это особенно актуально для Беларуси, которая ежегодно импортирует свыше 2 млн т черного металлопроката для нужд промышленного сектора. В связи с этим важно наладить тесное взаимодействие между российскими и белорусскими предприятиями, обеспечив надежную платформу для взаимовыгодного сотрудничества. Для целого ряда присутствующих здесь компаний такой платформой уже много лет является площадка БУТБ", - отметил глава РСПМ.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул заинтересованность биржи в расширении взаимодействия с российскими металлопроизводителями и выразил готовность оказать любое необходимое содействие по выходу на рынок Беларуси и третьих стран.

"Так получилось, что в условиях закрытия границ основными торгово-экономическими партнерами Беларуси роль биржи как инструмента международной торговли значительно возросла. Это нашло отражение в динамике товарооборота, который по итогам января-апреля вырос на 63% в целом и на 39% по секции металлопродукции. Однако, на мой взгляд, еще более важно то, что благодаря биржевому механизму многие белорусские предприятия смогли успешно преодолеть этот непростой период и выйти из коронакризиса с достойными показателями. Для нас это лучшее доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении", - заявил руководитель БУТБ.

В ходе круглого стола также рассмотрены предложения участников рынка по дальнейшей оптимизации процедуры проведения биржевых торгов металлопродукцией, расширению перечня торгуемых позиций, внедрению дополнительных инструментов контроля за исполнением сделок и другие актуальные вопросы функционирования биржевого товарного рынка.

В мероприятии приняли участие представители ведущих промышленных и строительных предприятий Беларуси, включая Белорусский металлургический завод, "Бобруйскагромаш", Мозырский НПЗ, Могилевский вагоностроительный завод, "Могилевлифтмаш", МАПИД, "Гродножилстрой", а также топ-менеджеры крупнейших российских металлургических и металлотрейдинговых компаний, таких как Выксунский металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат, "Северсталь", Королевский трубный завод, "Метизкомплект". Всего было более 100 участников.-0-