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09 декабря 2019, 12:02

Российские предприятия задолжали белорусским свыше $2 млрд

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В вопросах сокращения просроченной дебиторской задолженности, существующей у российских контрагентов перед белорусскими предприятиями, наблюдается положительная тенденция. Об этом сообщил журналистам в Москве генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в посольстве Беларуси в России Генпрокуратура совместно с дипмиссией провели совещание с руководителями белорусских субъектов товаропроводящей сети по содействию экспортерам в вопросах недопущения и ликвидации просроченной дебиторской задолженности. По данным на 1 октября текущего года, задолженность российских контрагентов перед белорусскими субъектами хозяйствования составила $2 млрд 115,7 млн. При этом просроченная дебиторская задолженность российской стороны на эту дату сложилась на уровне $147,6 млн. За январь-сентябрь текущего года она снизилась на $1,7 млн, или на 1,1%.

Александр Конюк отметил, что Генеральная прокуратура занимается вопросами просроченной дебиторской задолженности уже на протяжении 5 лет. "Заявлено более 400 исков на сумму более $130 млн, - сообщил он. - Нам удалось вернуть в товарно-хозяйственный оборот государства более $100 млн. Мы прекратили процесс создания так называемых мошеннических структур. Они уже знают, что этим занимаются правоохранительные органы, поэтому хозяйствующие субъекты больше не рискуют поступать таким образом". За 5 лет было возбуждено свыше 100 уголовных дел - большая часть в отношении белорусских представителей товаропроводящих сетей.

Вместе с тем Александр Конюк отметил и отрицательную тенденцию. "Генпрокуратура занимается дебиторской задолженностью с криминальным прошлым или настоящим, - сказал он. - К сожалению, некоторые руководители занимают иждивенческую позицию, надеясь, что мы только с этим (просроченной дебиторской задолженностью. - Прим. БЕЛТА) будем разбираться. Надо самим принимать очень серьезные меры. Мы помогаем, а они основные. Но такая тенденция иждивенчества, к сожалению, есть".

"Дебиторская задолженность сокращается", - констатировал Александр Конюк. Наиболее серьезная задолженность остается перед предприятиями Минпрома Беларуси и концерна "Белнефтехим".

Генпрокуратура совместно с посольством Беларуси в России создала специальную базу, с помощью которой белорусские предприятия могут проверить надежность потенциальных российских партнеров. Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, что во время его поездок по российским регионам решаются вопросы, в том числе связанные с возвратом дебиторской задолженности. В частности, недавно была решена проблема возврата задолженности в размере $20 млн предприятию "БелОМО".

Владимир Семашко отметил, что при необходимости посольство обращается в МВД России, российскую Генпрокуратуру. "Задействуем все возможные рычаги, чтобы эта дебиторская задолженность уменьшалась", - подчеркнул посол.

"Важно, что система работает и есть определенные результаты", - резюмировал Владимир Семашко.-0-

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