Российский эксперт рассказала о применении радиофармпрепаратов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советник вице-президента по проектам исследовательских реакторов и центров ядерной науки и технологий АО "Русатом Оверсиз" профессор Юлия Курашвили сегодня на пресс-конференции "Возможности развития ядерной медицины в Беларуси" рассказала о применении радиофармпрепаратов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Юлии Курашвили, история развития радиофармацевтики насчитывает более 70 лет. "Мы видим, что до начала 2000-х годов, хотя мы и понимали большие перспективы радиофармацевтических препаратов и технологий ядерной медицины, возможности были ограничены и это направление так активно не развивалось. Сначала мы могли визуализировать орган, потом - функцию, а в плане лечения еще более узкий спектр - щитовидную железу. В последние 20 лет, благодаря тому, что появился тренд на развитие как аппаратной базы, так и фармакологии, мы идем по пути создания гибридных решений - это гибридные сканеры, молекулы и т.д.", - рассказала профессор.

"Если говорить о современном статусе радиофармацевтики, то надо назвать три основных тренда, которые следовали один за другим. Первый - таргетные препараты, когда мы к конкретным рецепторам подбираем векторную молекулу и на ее основе изготавливаем радиофармацевтический препарат. Второй - тераностические радиофармпрепараты. Когда есть таргетная векторная молекула и радионуклид, который имеет комбинированные радионуклиды с разными типами излучения. И мы в режиме реального времени можем видеть, контролировать ход процедуры или изучаемого процесса. Эти два тренда определи следующий - централизованные радиофармацевтические производства взамен локальных, госпитальных", - пояснила она.

Как отметила эксперт, таргетные и тераностические радиофармпрепараты во многом превосходят возможности любых других методов визуализации и лечения. Внедрение их в повседневную практику кардинально изменило результаты лечения бесперспективных пациентов, спасены люди и улучшено качество их жизни. "Пациентов, которых еще вчера мы называли инкурабельными, сегодня у нас появилась возможность их лечения. Причем пациентов не только с метастатическими формами злокачественных заболеваний, но и с другими социально значимыми болезнями - атеросклероз, нейродегенеративные заболевания, воспалительные процессы", - сообщила Юлия Курашвили.

Кроме того, радиационные технологии могут быть востребованы в условиях инфекционной пандемии. Например, для стерилизации медицинских изделий и лабораторных систем для забора крови как до, так и после их применения с целью обеззараживания перед утилизацией. Эти технологии позволяют уничтожать болезнетворные микроорганизмы, их споры и даже вирусы.

Профессор рассказала, что процессы изготовления и производств радиофармпрепаратов очень сложные, поэтому проблема их доступности стала еще более актуальной. "Лечебным учреждениям необходимо вкладывать средства, с одной стороны, в развитие инфраструктуры тех блоков, где производятся радиофармпрепараты, с другой - им надо расширять и клиническую составляющую - новые сканеры, помещения для размещения этого оборудования. На сегодня самое оптимальное решение - переход от локальных, госпитальных радиофармпроизводств к централизованному. Поскольку это позволяет оптимизировать расходы, организовывать производство по единым стандартам, единой программе. Это хоть и дорого, но значительно привлекательнее, чем в каждом лечебном учреждении создавать такое производство, - акцентировала внимание эксперт. - Наша компания предлагает создание таких радиофармацевтических производств, которые могут включать в себя собственные циклотронные комплексы, исследовательские реакторы и одно из ключевых направлений - производство радиоизотопной продукции, радиофармпродукции для медицинского назначения".-0-