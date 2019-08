Экономика Российский экспортный центр готов поддержать белорусские предприятия в освоении рынка третьих стран Сергей Румас во время встречи 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский экспортный центр окажет поддержку белорусско-российским интеграционным проектам по продвижению продукции на рынки третьих стран. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсуждались сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с руководителем Российского экспортного центра (РЭЦ) Андреем Слепневым, передает корреспондент БЕЛТА. "Мы должны перейти к практическим шагам по поддержке экспорта в третьи страны, особенно той продукции, в которой есть большая доля локализации российского производства", - отметил Сергей Румас. В частности, ожидается подписание соглашения о взаимодействии с компанией "Белэксимгарант", что поможет снизить стоимость финансирования за счет сокращения количества посредников, будет способствовать развитию торговых и экспортных операций. "Мы в правительстве приветствуем этот договор, - сказал Сергей Румас. - И те большие лимиты, которые вы установили ($500 млн на "Белэксимгарант"), полностью покрывают наши потребности на первом этапе". По словам премьера, Беларуси интересен российский опыт поддержки экспорта, поскольку системы существенно отличаются. "Мы сосредоточились только на финансовых инструментах. Российский экспортный центр является агентом правительства и оказывает наряду с финансовой нефинансовую поддержку, является своего рода "одним окном" для экспортеров", - добавил Сергей Румас. В свою очередь Андрей Слепнев одним из перспективных направлений сотрудничества назвал продвижение товаров на рынок Египта. Российский экспортный центр является уполномоченной организацией по реализации инициативы по созданию Российской промышленной зоны в этой стране. Проект получил статус национального и предусматривает поэтапное развертывание на площадке "Восточный Порт-Саид" Экономической зоны Суэцкого канала производственного комплекса площадью 525 га. Это даст российским экспортерам и поставщикам возможность локализовать свои производственные мощности. Андрей Слепнев Андрей Слепнев заявил, что Российский экспортный центр готов поддержать белорусские предприятия, заинтересованные во вхождении на африканский рынок. Кроме договора с "Белэксимгарантом" планируется подписать соглашение по финансированию проектов с Беларусбанком. Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта. В прошлом году объем поддержки российского экспорта составил около $19 млрд, совместных торговых операций с Беларусью - $1,33 млрд. За все время работы финансовых инструментов центра совместные торговые операции профинансированы в размере $5,5 млрд. "Это не только поставки российских комплектующих, но и совместные поставки на третьи рынки. Сейчас прорабатываем ряд новых проектов", - отметил Андрей Слепнев. РЭЦ входит в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ. В состав группы интегрированы также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) и государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк).-0- Фото Андрея Покумейко

