Российский политолог: производимая странами ЕАЭС продукция всегда найдет потребителя

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производимая странами ЕАЭС продукция всегда найдет потребителя. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал доцент экономического факультета МГУ, российский политолог Максим Чирков, комментируя итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БЕЛТА.

"Продукция, которая производится странами ЕАЭС, в любом случае найдет потребителя. И инициаторы антироссийских и антибелорусских санкций должны это осознать. Если это не будет потребляться в Европе, то это будет потребляться в Азии. Этот рынок глобальный, и это объективно", - сказал Максим Чирков.

По его словам, сотрудничество с Китаем позволяет диверсифицировать экономическую деятельность. "Позволяет более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру, диверсифицировать возможности поставок продукции, производимой на территории ЕАЭС. Это вообще задача номер один. Это надо делать, как можно быстрее и развивать различные возможности по транспортировке", - отметил политолог.-0-