Российский рубль и евро 6 июня подешевели, доллар подорожал

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль и евро подешевели на торгах 6 июня, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подорожал на Br0,0006, его курс составил Br2,0991 за $1 (на торгах 5 июня - Br2,0985 за $1).

Евро подешевел на Br0,0064 до Br2,3584 за 1 евро (5 июня - Br2,3648 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0043 и составляет Br3,2206 за 100 российских рублей (5 июня - Br3,2249 за 100 российских рублей).-0-

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