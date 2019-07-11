11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 11 июля подорожал, доллар и евро подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Так, доллар сегодня подешевел на Br0,0127 до Br2,034 за $1 (на торгах 10 июля - Br2,0467 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0026 и составил Br2,2928 за 1 евро (10 июля - Br2,2954 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на 0,0203 до Br3,2294 за 100 российских рублей (10 июля - Br3,2091).-0-
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