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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 12 ноября подешевел, доллар и евро подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0083, до Br2,4511 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0031 - его курс составил Br2,8043 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0218 и составил Br3,4114 за 100 российских рублей.-0-
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