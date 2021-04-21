21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 21 апреля подешевел, евро и доллар подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0116, до Br2,598 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0023, его курс составил Br3,1209 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0213 и составил Br3,3814 за 100 российских рублей.-0-

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