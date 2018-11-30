30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций планирует профинансировать три новых проекта, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин перед заседанием Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы одобрили первую сделку по финансированию венчурного проекта. Сегодня порядка 30 проектов находятся на разных стадиях рассмотрения. По трем проектам планируется принять решение по финансированию до конца года. На днях должно состояться заседание Инвестиционного комитета фонда в Москве", - сказал Александр Шумилин.

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