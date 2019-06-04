Россотрудничество: белорусские инновационные компании успешно работают на пространстве СНГ

Премьер-министры стран СНГ на недавнем Совете глав правительств Содружества в Ашхабаде приняли решение о разработке проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года. В числе ответственных за эту работу назначено российское Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). О том, на каких направлениях предполагается сделать акцент в этой программе и как развивается взаимодействие на пространстве СНГ в инновационной сфере, в том числе с участием Беларуси, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

- Элеонора Валентиновна, 8 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоится панельная дискуссия "Инновационное сотрудничество в странах СНГ". О чем пойдет речь?

- В 2020 году завершается межгосударственная программа инновационного развития в странах СНГ, которая была принята в 2012 году. В соответствии с ней специалисты из восьми стран Содружества совместно решали сложную и интересную задачу по созданию интегрированного межгосударственного пространства для развития национальных инновационных систем. Работа была признана успешной, поэтому на последнем заседании Совета глав правительств СНГ и было принято решение о разработке новой программы на период до 2030 года.

На Петербургском экономическом форуме в панельной дискуссии об инновационном сотрудничестве стран СНГ будут участвовать представители бизнеса и институтов развития, руководители органов власти из разных стран, Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии. Предметом разговора станут пути реализации задач, которые ставят перед нашими странами время и научно-технический прогресс.

- По каким направлениям развивалось инновационное сотрудничество в СНГ в соответствии с первой программой? В чем удалось добиться успеха?

- Межгосударственная программа инновационного сотрудничества очень большая, в ней много направлений, и практически везде есть определенные прорывы и достижения. В одних странах СНГ получилось больше сделать в области подготовки кадров, в других - в плане улучшения качества разработки новых проектов, в теме стартапов. Мы смогли значительно продвинуться в развитии межгосударственной кооперации в инновационной сфере: сейчас разворачивается межгосударственная сеть центров коллективного пользования высокоточного оборудования, есть наработки по сети коммерциализации инноваций. Скоординировать деятельность национальных заказчиков из разных стран - непростая задача, ведь каждая страна по-своему подходит к планированию. Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах стал наиболее часто собирающимся межгоссоветом внутри системы совещательных органов Исполкома СНГ, и эта работа принесла плоды.

- Если говорить о Беларуси, каковы ее успехи в реализации межгоспрограммы инновационного развития?

- Беларусь активно взаимодействует с оператором межгосударственной программы - фондом "Сколково". Национальным заказчиком программы выступает Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, соглашение о двустороннем сотрудничестве было подписано еще на старте программы в 2012 году. Очень плотно включены в работу Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА), Национальный центр интеллектуальной собственности, Центр содействия коммерциализации объектов интеллектуальной собственности ГКНТ, Республиканский центр трансфера технологий, Минский городской технопарк. Академик Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин входит в состав консультативного научного совета фонда.

Интерес к инновационному развитию в Беларуси огромный: например, этапы стартап-тура "Сколково" в Минске в 2015 и 2016 годах посетили более 1700 человек, в конкурсах приняли участие 370 инновационных компаний. Презентация фонда "Сколково" и питч-сессии инновационных проектов под названием "Единое инновационное пространство" прошли в Национальной академии наук Беларуси.

В конце мая резидентом "Сколково" стал Белорусский государственный технологический университет, заявку на статус участника проекта "Сколково" подал Белорусский государственный аграрный технический университет. В сети центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием (ЦКП) действует белорусская компания "Энката", статус ЦКП намерен получить Белорусский национальный технический университет. Происходит активное межгосударственное взаимодействие по самым разным направлениям инновационного развития, решается вопрос о расширении роли Минского городского технопарка, который выразил желание стать региональным оператором фонда "Сколково".

- Можно ли говорить, что белорусские инновационные компании приносят реальную пользу и прибыль на пространстве СНГ?

- Безусловно. Сегодня в фонде "Сколково" участвуют восемь дочерних компаний из Беларуси. В их числе успешный производитель инновационных строительных панелей "Моноракурс" и создатель газотурбинных установок нового типа "Турбоэнерджи".

На белорусском рынке присутствуют более 30 участников проекта "Сколково", среди них "Вист майнинг технолоджи" (взаимодействует с ОАО "БелАЗ", установка софта, разработанного компанией, на большегрузные самосвалы), "ЯКласс", "ГлобалЛаб" (в сфере образования), "Интегра-С", "Эйдос-Медицина", "Гемакор", "ДРД" (в сфере медицины), ExactFarming, "Синезис", "ФитСтартер", "GroupIB" (в сфере информационных технологий). Государственный комитет по науке и технологиям и БелИСА содействуют коммерциализации участников проекта "Сколково" в Беларуси.

Мы знаем, что более 70 компаний, участвующих в проекте "Сколково", заинтересованы в развитии своего бизнеса в Беларуси. Они планируют не просто продавать свою продукцию на местном рынке, но и открывать дочерние компании, создавать рабочие места и добавленную стоимость. Последние проекты, которые заработали в Беларуси после визита в "Сколково" министра образования Игоря Карпенко, адресованы школьникам. Один из них - ресурс для дополнительного онлайн-образования "ЯКласс", а второй посвящен анализу и блокировке нежелательного интернет-контента для школ (разработчик ООО "Топвью").

- Какие направления предполагается развивать в программе инновационного сотрудничества СНГ до 2030 года?

- Программа определенно получит новые контуры: будут уточнены показатели, разработаны национальные планы действий, предложены усовершенствованные форматы взаимодействия, в том числе в области создания межстрановых высокотехнологичных кластеров. Будет продолжена реализация инновационных проектов, связанных со школьным образованием. Скорее всего, появятся новые гранты на исследовательские и образовательные проекты в области цифровой экономики. Другое очень важное направление - промышленная кооперация, субконтрактация и трансфер технологий, который нужно развивать с учетом имеющегося в странах СНГ опыта и лучших мировых практик.

Стратегическая цель программы инновационного сотрудничества стран СНГ - создание условий для повышения глобальной конкурентоспособности экономик государств-участников. Для этого необходимо обеспечить их трансформацию на социально ориентированную инновационную модель, причем так, чтобы в каждой стране были реализованы свои приоритеты экономического развития в инновационной сфере, а создаваемое интегрированное инновационное пространство позволяло национальным инновационным системам эффективно взаимодействовать. Планирование конкретных мер и шагов в рамках программы, а также предстоящий бизнес-диалог на Петербургском экономическом форуме будут ориентированы на это.

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