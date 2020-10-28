Рост безработицы в ЕАЭС временный и не носит взрывного характера - Глазьев

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наблюдаемый во время пандемии в некоторых странах Евразийского экономического союза рост безработицы является временным, он не носит взрывного характера. Об этом заявил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в кулуарах делового форума ЕАЭС "Интеграция: стратегия опережающего развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы не драматизировал, не надо говорить о взрывном росте безработицы, - сказал Сергей Глазьев. - Безработица действительно выросла, особенно в связи с социальными ограничениями пострадала сфера услуг. Но, во-первых, эта безработица носит временный характер. Я уверен, что она будет снижаться по мере того, как будет восстанавливаться экономическая активность. Во-вторых, мы создали общий рынок труда и на днях Евразийская экономическая комиссия рассматривала первые результаты реализации проекта "Работа без границ". Практически все граждане Евразийского экономического союза вне зависимости от государства проживания и своей национальной принадлежности могут работать на нашем общем рынке труда".

По словам министра ЕЭК, в ЕАЭС сняты практически все ограничения, связанные с трудоустройством. "И для того, чтобы все граждане смогли себя реализовать, создается такая информационная система "Работа без границ", которая даст возможность всем гражданам найти приложение своим способностям и квалификации в рамках всего ЕАЭС, - отметил он. - Система уже практически работает. Понятно, что сейчас существуют ограничения на перемещения граждан, но и эти ограничения постепенно снимаются".

Ранее помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина сообщила, что в августе 2020 года по сравнению с августом 2019-го количество зарегистрированных безработных в целом по ЕАЭС увеличилось в 3,8 раза. Более всего в ЕАЭС пострадали рынки труда России и Казахстана. "Цифра тревожная. Но есть и положительная тенденция. По сравнению с августом прошлого года в ЕАЭС трудоустроено на 27,1% незанятых граждан больше - 352,2 тыс. человек. Это на 18,4% больше, чем в июле 2020 года", - отметила Ия Малкина.-0-