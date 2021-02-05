Рост экономик стран ЕАЭС в 2021 году прогнозируется не менее 3,2% - Мясникович

5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рост экономик стран ЕАЭС в 2021 году прогнозируется на уровне не менее 3,2%. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося сегодня в Алматы заседания Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одобрен доклад по макроэкономическому анализу и соответствующие предложения, - сказал Михаил Мясникович. - По предварительным данным, у нас (в ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА) по итогам 2020 года ожидается некоторое снижение ВВП, уточненные данные будут несколько позднее, но пока это оценивается в 3,9%. Но вместе с тем те прогнозы, которые сделала комиссия, говорят, что у нас 2021 год будет достаточно успешным, и мы ожидаем роста экономик стран нашего союза не менее чем 3,2%".

Говоря об итогах межправсовета, председатель Коллегии ЕЭК отметил, что были приняты важные, знаковые решения для экономики ЕАЭС. "Это обеспечение сырьем предприятий металлургической промышленности, координация работы племенного животноводства и многие другие, которые дают хороший задел на перспективу, - сообщил он. - Безусловно, важны те решения, которые касаются защиты внутреннего рынка. Это и подходы по формированию электронных паспортов транспортных средств, антидемпинговые, ответные меры и, конечно, вопросы перспективного развития".

Повестка заседания Евразийского межправсовета включала 11 вопросов: подходы к совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, актуализация перечней стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Межправсовет обсудил концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств союза, порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах ЕАЭС. Кроме того, ЕЭК представил главам правительств доклад о макроэкономической ситуации в государствах союза и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.-0-

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