Рост экспорта по основным промышленным стройматериалам в I полугодии превысил 25%

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В промышленном производстве строительных материалов Беларуси отмечается рост основных показателей, в том числе растут объемы и география экспорта. Об этом заявил сегодня заместитель начальника главного управления промышленности - начальник производственно-технологического управления Министерства архитектуры и строительства Игорь Бука на пресс-конференции "Строительная отрасль: перспективы развития" ко Дню строителя в пресс-центре БЕЛТА.

Игорь Бука отметил, что коронавирус и сложности на внешнеполитическом пространстве стали серьезными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие экспорта строительных материалов. Но при этом промышленность в этой сфере Беларуси поступательно продолжает развиваться. Практически по всем базовым стройматериалам (цемент, стекло, теплоизоляционные материалы, стеновые материалы) объемы производства выше уровня аналогичного периода прошлого года. И, что особенно важно, есть динамика продаж промышленной продукции, а их рентабельность выше прогнозных параметров. Складские запасы стройматериалов меньше месячного производства.

Понятно, что при наращивании объемов производства (выше потребности внутреннего рынка) нужно активнее продвигать товар зарубежным покупателям. "На экспортных направлениях, несмотря на все сложности, у нас положительная динамика. Есть несколько позиций, которые мы развиваем. Это и сохранение основного рынка сбыта - РФ, но также увеличение реализации продукции не только в страны ЕАЭС, но и в страны Запада, Украину. По основным материалам рост экспорта составил более 25% в первом полугодии. Стекла (строительного) рост незначительный, но тоже хороший - 6%. А если брать специальное низкоэмиссионное стекло - оно приросло более чем на 60% к уровню прошлого года. Положительную динамику продемонстрировал керамический кирпич - около 30%, стекловата - 20%", - сказал Игорь Бука.

Он добавил, что за последние годы удалость изменить географию поставок, расширилось количество направлений. Если 5-6 лет назад более 90% цемента поставлялось в Россию, то в настоящее время пропорция "восток - запад" - 60% на 40%. Более половины стекла прежде поставлялось в восточном направлении, сегодня 77-78% занимает ЕС. По ряду других стройматериалов тоже улучшилась диверсификация направлений экспорта.

"В текущем году прогнозируем улучшить программные показатели, а в будущем за счет реализации крупных проектов мы дополнительно увеличим экспортный потенциал по ряду материалов и изделий, а также усилим свои позиции за счет увеличения качественных характеристик продукции на уже завоеванных рынках", - добавил Игорь Бука.

По его словам, основания для такой уверенности есть. В прошлом году многие страны остановили свои государственные строительные программы, сейчас рынки начинают постепенно раскрываться, спрос на материалы растет. И в сопредельных с Беларусью государствах такая же ситуация. Отсюда рост поставок на экспорт.-0-

Фото Рамиля Насибулина