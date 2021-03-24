Рост объемов производства и диверсификация экспорта - Субботин обозначил задачи для мясной отрасли

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Александр Субботин обозначил задачи для мясной отрасли в беседе с журналистами во время экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем добавить по объемам производства и экспорта продукции сельского хозяйства по сравнению с прошлым. Мы делаем ставку на все сегменты: и на растениеводство, и на животноводство. Конечно, и молоко, и говядина будут драйверами роста. По мировым оценкам, скорее всего, вырастет цена на сахар и на рапс, поэтому будем уделять этим направлениям особое внимание", - сказал Александр Субботин.

По его словам, стратегическая задача для мясной отрасли - прирастать и занимать свою нишу на новых рынках, а также удерживать позиции на традиционных. "Мы уже в прошлом году продали на экспорт около 400 тыс. т. Наш знают и любят, наши продукты ценят за рубежом", - подчеркнул вице-премьер.

Александр Субботин также затронул тему диверсификации экспорта. "Основной объем поставок был заточен на российский рынок. Но мы активно сейчас пытаемся осваивать рынок КНР, смотрим с большими надеждами на рынки исламских государств, стран Африки. Довольно сложно выходить на европейский рынок, потому что они очень жестко и интенсивно себя защищают, но мы стремимся зарекомендовать себя там", - отметил он.

"Кроме того, мы уходим в сторону товаров с более высокой добавленной стоимостью. И это не только колбасы, но и копчености, соленья, полуфабрикаты", - резюмировал вице-премьер.-0-

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Фото Андрея Покумейко