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29 декабря 2019, 21:39

Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам года ожидается на уровне 7,5% - Крутой

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам года ожидается на уровне 7,5%. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По его мнению, самым важным достижением 2019 года стал рост заработной платы и реальных доходов населения. "Тот уровень, который мы имеем по итогам 11 месяцев, наша оценка, как мы закончим год, показывает, что реальные доходы наших граждан, уже очищенные от инфляции, вырастут примерно на 7,5% и в среднем по стране составят Br1080, то есть мы полностью выполним прогнозный параметр. Особенно важно, что нам удалось достичь прогнозных цифр в бюджетной сфере: врачи и учителя должны почувствовать увеличение зарплат в этом году примерно на 20%", - сказал Дмитрий Крутой.

Но при этом есть и негативный тренд - наличие организаций с низкой оплатой труда. "Предприятий, где зарплата ниже Br400, осталось порядка 10, а где менее Br500 - 336. Они находятся в постоянном фокусе внимания, на особом контроле", - отметил вице-премьер. В следующем году будет продолжена работа по решению этой проблемы.

Дмитрий Крутой перечислил несколько положительных экономических результатов за 2019 год. "Важным моментом является сдерживание цен и низкая инфляция. Второй год подряд мы в принципе находимся в прогнозных параметрах. Кроме того, произошел рост золотовалютных резервов почти на 28% до $9,2 млрд. Это хорошая подушка безопасности на следующие несколько лет, когда нам предстоят выплаты по внешним долгам. Думаю, мы с этим графиком успешно справимся", - отметил он.

Ярким событием стал выход Банка развития на рынок еврооблигаций. "Пятилетние бумаги на $500 млн под комфортные низкие ставки на уровне суверенных заимствований - это большое достижение и для Банка развития, и для нашей финансовой системы. К тому же, состоялся по сути дебют белорусского рубля на рынке еврооблигаций на сумму Br210 млн, - напомнил первый вице-премьер. - Хорошим моментом уходящего года стало также сотрудничество с международными финансовыми организациями. Семь инфраструктурных проектов на $1 млрд - никогда такого не было, чтобы в течение одного года мы подписали столько важных соглашений".

В этом году произошло замедление мировой экономики. "Самым сложным сегментом стала сырьевая ее часть. На многие традиционные позиции по сырьевым продуктам - каменный уголь, нефть, калийные удобрения, металлопрокат - серьезным образом упал спрос, упали цены. Конечно, это отразилось на наших крупных предприятиях. Но наши традиционные отрасли, к примеру строительство, сельское хозяйство, восстановились после неуспешного прошлого года и сейчас демонстрируют очень хорошие темпы роста на уровне 103-103,5%", - обратил внимание Дмитрий Крутой. Кроме того, выросло производство телевизоров, легковых автомобилей.-0-

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