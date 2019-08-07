Рост цен в II полугодии будет замедляться - Нацбанк

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост цен во втором полугодии 2019 года в Беларуси будет замедляться, к концу года инфляция стабилизируется вблизи целевого ориентира в 5%, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши оценки в целом не претерпели изменений. Во втором полугодии рост цен будет замедляться", - отметил Павел Каллаур.

Вместе с тем Нацбанк не исключает, что годовая инфляция в июле текущего года будет выше уровня июня. "Но это обусловлено эффектом низкой базы прошлого года. Напомню, в июле 2018 года было зафиксировано рекордное для этого периода года снижение цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, произошло изменение сроков повышения тарифов на услуги ЖКХ: в текущем году - в июле, в 2018 году - в сентябре. Именно за счет этих позиций мы можем увидеть более высокие цифры по инфляции в июле 2019 года", - пояснил Павел Каллаур.

В последующие месяцы инфляция будет замедляться и к концу 2019 года сложится вблизи 5%.

В Нацбанке полагают, что нейтральное влияние на динамику инфляционных процессов со стороны внутренней экономики сохранится. Этому во многом будут способствовать уменьшение интенсивности потребительского кредитования и рост заработных плат, основанный на повышении производительности труда. В совокупности это ограничит риски роста цен выше целевого ориентира.

Регулятор ожидает, что поступление нового урожая позволит нивелировать рост продовольственных цен второй половины прошлого года, а также снизит вероятность возникновения конъюнктурных шоков в ближайшем будущем.

"Инфляция складывается в соответствии с нашими ожиданиями и остается на траектории достижения целевого ориентира на 2019 год. Уменьшилось воздействие факторов, которые могли усилить интенсивность инфляционных процессов. Снизились неопределенности и риски нарушения ценовой стабильности в будущем. Все эти факторы в совокупности предопределили наше решение о снижении ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов. Это позволит сохранить нейтральный характер монетарной политики в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов в стране", - сказал Павел Каллаур.

По его словам, в последующем при принятии решений по ключевым ставкам правление Национального банка по-прежнему будет учитывать весь комплекс внутренних и внешних условий, а также формируемое ими изменение баланса между дефляционными и инфляционными факторами.

Как сообщалось, Нацбанк принял решение о снижении ставки рефинансирования с 14 августа до 9,5% годовых.-0-