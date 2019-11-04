Рост ВВП Беларуси по итогам года ожидается на уровне 2,9%

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост ВВП Беларуси по итогам 2019 года ожидается на уровне 2,9%. Такие данные приводятся в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020-2022 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.

"По итогам 2019 года прогнозируется прирост объемов реального ВВП на 2,9% к уровню предыдущего года", - отмечается в документе.

Исходя из уточненных на 2019 год Министерством экономики макроэкономических параметров, проведена оценка исполнения бюджета. При сохранении благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и среднегодовой цены на нефть на уровне $65 за баррель доходы республиканского бюджета увеличатся на Br0,7 млрд, которые в соответствии с законом о республиканском бюджете будут направлены в резервный фонд Президента.

В целом республиканский бюджет по расходам будет исполнен в пределах утвержденных законом о бюджете на 2019 год объемов.-0-

Ставки налогов в 2020 году планируется проиндексировать на 5% Планируется также увеличение ставок акцизов в рамках их гармонизации в ЕАЭС (на крепкие алкогольные напитки - на 6%; на табачные изделия - на 15% на все ценовые группы).