Рост ВВП Беларуси замедлился из-за инцидента с грязной нефтью и ситуации в сельском хозяйстве - Крутой

2 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Темп роста ВВП Беларуси по итогам января-мая 2019 года замедлился из-за инцидента с грязной российской нефтью и ситуации в сельском хозяйстве, сообщил сегодня журналистам министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация анализируется - есть данные пяти месяцев, когда в мае у нас ВВП замедлился. Мы ожидали отложенного эффекта, естественно, из-за ситуации с грязной нефтью, она очень серьезно повлияла на показатели по транспорту, оптовому товарообороту и по самой переработке нефтепродуктов. Второй фактор - это сельское хозяйство", - рассказал Дмитрий Крутой. Так, засушливая погода в мае-июне повлияла на урожай и заготовку кормов и в конечном итоге на ситуацию в животноводстве.

Касаясь в целом промышленного сектора, Дмитрий Крутой заявил, что Минэкономики будет анализировать, что не получается в машиностроении.

Как сообщалось ранее, ВВП Беларуси в январе-мае вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-