Рост ВВП и развитие регионов - министр экономики о планах на пятилетку

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Александр Червяков рассказал о планах Беларуси на пятилетку по росту ВВП и развитию регионов в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Планируется, что ВВП Беларуси должен вырасти до 2025 года на 21,5%. "Мы всегда должны ставить высокую планку, чтобы дотягиваться до нее. И я бы не хотел сказать, что это сверхвысокие планы. Среднемировой темп роста ВВП - порядка 3-5% в различных государствах. Если посмотреть на нашу экономику, в планах на предстоящую пятилетку рост на 4-4,5% в год. Эту планку мы должны осилить. Для этого выстраивается соответствующая программа роста", - сказал Александр Червяков.

Министр затронул и тему регионального развития. "В программе социально-экономического развития один из приоритетов - сильные регионы. Экономика формируется людьми на рабочих местах. Чем эффективнее будут рабочие места в регионах, чем выше будет производительность, тем более привлекательными они будут для наших людей. Поэтому первая задача - создать условия для появления в регионах предприятий с высокопроизводительными рабочими местами, с определенным уровнем заработной платы. Это первый фактор для того, чтобы снивелировать миграцию из регионов в Минск и другие крупные города или за границу", - отметил он.

Второй важный момент - условия для жизни в регионах. "В этом году мы планируем разработать стандарты комфортного проживания. Это не минимальные социальные стандарты, это другой уровень комфорта. Мы проанализируем наши предыдущие шаги (агрогородки, деревня будущего) для выработки этих стандартов. Конечно, необходима определенная инфраструктура", - поделился планами Александр Червяков.

Министр также оценил влияние цифровизации на занятость населения. "Цифровизация, которую мы будем внедрять практически на всех предприятиях, несет определенные риски по сокращению работников. Уже сегодня мы должны думать, чем будем занимать этих людей. Структура рабочих профессий будет трансформироваться: количество занятых физическим трудом будет уменьшаться, интеллектуальным - увеличиваться. Поэтому один из приоритетов, который мы заложили в программу социально-экономического развития - интеллектуальная Беларусь. Мы должны уже сегодня формировать тот пласт работников, которые будут заниматься обслуживанием наших роботов, программированием и другим интеллектуальным трудом", - подчеркнул он.-0-