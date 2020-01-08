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08 января 2020, 11:44

Рост ВВП и развитие регионов: Румас поставил задачи новому министру экономики

Сергей Румас
Сергей Румас

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, представляя коллективу Министерства экономики нового руководителя Александра Червякова, обозначил основные задачи, которые ему предстоит решить, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Червяков и Сергей Румас
Александр Червяков и Сергей Румас

Работая в Минэкономики на посту замминистра и первого замминистра, Александр Червяков занимался такими важными задачами, как разработка Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года. "Это чрезвычайно важный документ для страны. Тем более что в ближайшее время мы уже будем работать над программой новой пятилетки, - сказал Сергей Румас. - Та работа, которая шла по НСУР 2035, будет положена в основу этой работы".

"Вы знаете ту высокую планку, которую глава государства нам задал: ВВП к концу следующей пятилетки должен составить $100 млрд, - отметил премьер. - Это основная задача". При этом, подчеркнул Сергей Румас, это должны быть не просто цифры, которые покажут, что при росте экономики примерно в 5% в год задача может быть решена. Все должно быть подкреплено конкретными проектами. Это и экспорт, и инвестиции. В программе пятилетки все эти составляющие должны быть предметно расписаны.

Александр Червяков
Александр Червяков

Следующая задача, которую обозначил перед новым министром Сергей Румас, касается развития региональной политики. "Вы лично курировали программу и подготовку указа по Оршанскому району. Этот проект сегодня находится в активной работе. Не все положения пока выполняются, но это предмет отдельного рассмотрения", - отметил премьер-министр. Он напомнил, что в конце января у главы государства состоится совещание по Оршанскому району. "Нам всем надо будет готовиться, смотреть, где приложить усилия, чтобы нормы этого прогрессивного указа были выполнены", - сказал Сергей Румас.

Третья задача, которую озвучил и глава государства при назначении нового министра, - микроуровень. По словам премьер-министра, Александр Червяков, возглавлявший ранее НИЭИ Минэкономики, знает работу экономики на макроуровне. Работая же в должности замминистра и первого замминистра, ему удалось погрузиться в микроуровень. Это, в частности, сельское хозяйство Витебской области. При этом Сергей Румас подчеркнул, что микроуровень не должен ограничиваться сферой сельского хозяйства. "У нас есть проблемы и в промышленности. Я думаю, что все отраслевые министерства тоже ожидают помощи от Минэкономики", - сказал он.

Еще один резерв и потенциальный драйвер развития экономики - сфера услуг. "Здесь мы можем малыми капиталовложениями и усилиями сразу достигать быстрого роста. Поэтому очень важно Минэкономики построить работу со всеми отраслевыми министерствами, которые отвечают за сектора услуг, чтобы мы одинаково понимали и вместе решали эту задачу", - сказал Сергей Румас.

В новой должности Александру Червякову также придется активнее погружаться в работу с Российской Федерацией, в Евразийском экономическом союзе, СНГ. Инвестпроекты - одна из тем, которую нужно держать на постоянном контроле.

Александр Червяков заверил, что Министерство экономики приложит максимум усилий для выполнения всех задач, которые перед ним и министерством поставили глава государства и руководитель правительства.-0-

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