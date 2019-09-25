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25 сентября 2019, 09:34

Ростовская область будет использовать белорусский опыт в развитии животноводства

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Ростов-на-Дону /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ростовская область будет использовать белорусский опыт в развитии животноводства. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил губернатор региона Василий Голубев по итогам состоявшейся сегодня в Ростове-на-Дону встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, ответственным секретарем Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергеем Стрельченко и руководителями белорусских СМИ.

/Будет дополнено/.-0-

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