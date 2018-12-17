Роуд-шоу пилотного проекта ГЧП по реконструкции М10 пройдет в Лондоне 16 января

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роуд-шоу пилотного проекта государственно-частного партнерства "Реконструкция автомобильной дороги М10: граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин, км 109,9 - км 195,15" пройдет 16 января 2019 года в Лондоне в штаб-квартире ЕБРР, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

На мероприятии в Лондоне будут представлены технические, экономические и правовые аспекты проекта. За презентацией последует заседание, посвященное ответам на вопросы. При заинтересованности могут быть организованы индивидуальные встречи участников мероприятия.

В проекте ГЧП государственным партнером выступит Министерство транспорта и коммуникаций. Частный партнер будет отвечать за проектирование, реконструкцию, финансирование, содержание и техническое обслуживание пяти участков автодороги М10 общей протяженностью 85,25 км. Капитальные затраты оцениваются в 185,8 млн евро. Начало реконструкции - IV квартал 2020 года.

Проект предусматривает увеличение числа полос с двух до четырех, увеличение допустимой нагрузки на ось с 10 т до 11,5 т и повышение ограничения скорости для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых - с 70 км/ч до 100 км/ч.-0-