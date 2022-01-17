Розничный товарооборот в Беларуси в 2021 году вырос на 1,6%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в 2021 году составил Br60 млрд, или 101,6% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот составил Br130,1 млрд, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br17,5 против Br15,6 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,7% розничного товарооборота страны, в 2021 году составил Br55,6 млрд, или 102,5% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Товарооборот общественного питания в 2021 году составил Br3,2 млрд, или 114,4% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.-0-