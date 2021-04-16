Розничный товарооборот в Беларуси в I квартале снизился на 4,5%

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в первом квартале 2021 года составил Br13,1 млрд, или 95,5% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Оптовый товарооборот составил Br28,3 млрд, или в сопоставимых ценах 104% к уровню января - марта 2020 года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота страны, составил Br12 млрд, или 96,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания сложился на уровне Br698,4 млн, или 91,9% в сопоставимых ценах к уровню первого квартала 2020-го.-0-