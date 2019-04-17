Розничный товарооборот в Беларуси в I квартале вырос на 6%

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в I квартале составил Br11 млрд, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2018-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота Беларуси, в первом квартале составил Br10 млрд, или 108,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот составил Br23,2 млрд, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню первого квартала 2018-го.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,9 против Br11,5 за аналогичный период предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в первом квартале составил Br639,7 млн, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2018-го.-0-
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