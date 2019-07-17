Розничный товарооборот в Беларуси в I полугодии вырос на 5,5%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в первом полугодии составил Br23,4 млрд, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Белстата.

В январе-июне оптовый товарооборот сложился на уровне Br47,7 млрд, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню первого полугодия 2018 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br13,7 против Br12,3 за аналогичный период прошлого года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота республики, в первом полугодии достиг Br21,2 млрд, или 107,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии составил Br1,4 млрд, или 106,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-