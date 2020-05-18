Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле вырос на 4,7%

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - апреле 2020 года составил Br16,5 млрд, или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот сложился на уровне Br30 млрд и снизился на 10,3% к уровню января - апреля 2019 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил Br14,5 против Br13,2 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,4% розничного товарооборота страны, в январе - апреле достиг Br15,1 млрд, или 106,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания за четыре месяца 2020 года составил Br810,2 млн и снизился на 11,2% к уровню января - апреля 2019-го.-0-