Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле вырос на 5,9%

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле 2019 года составил Br15 млрд, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2018-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,4% розничного товарооборота страны, в январе-апреле составил Br13,6 млрд, или 108,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот составил Br31,7 млрд, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-апреля 2018-го.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br13,2 против Br11,8 за аналогичный период предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле составил Br868,8 млн, или 104,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2018-го.-0-