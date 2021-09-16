Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 0,5%

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе-августе составил Br38,6 млрд, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот составил Br83,4 млрд, или в сопоставимых ценах 107% к уровню восьми месяцев 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br16,9 против Br15,2 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота страны, в январе-августе составил Br35,7 млрд, или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2020 года.

Товарооборот общественного питания составил Br2,1 млрд, или 118,5% в сопоставимых ценах к уровню января-августа прошлого года.-0-