Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 2,7%

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - августе составил Br34,5 млрд, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот сложился на уровне Br61,9 млрд, или в сопоставимых ценах 92,2% к уровню января - августа прошлого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br15 против Br14,1 за аналогичный период 2019-го.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота страны, в январе - августе составил Br31,6 млрд, или 104,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе - августе составил Br1,6 млрд, или 79,7% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года.-0-