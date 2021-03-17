Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале снизился на 3,6%

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - феврале 2021 года составил Br8,3 млрд, или 96,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот составил Br17,8 млрд, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января - февраля 2020 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91% розничного товарооборота страны, составил Br7,5 млрд, или 97,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания сложился на уровне Br422,3 млн, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января - февраля 2020-го.-0-