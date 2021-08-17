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17 августа 2021, 16:45

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 0,4%

Фото из архива
Фото из архива
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в январе - июле составил Br33,2 млрд, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот составил Br72,3 млрд, или в сопоставимых ценах 108% к уровню семи месяцев 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br16,7 против Br15,1 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,3% розничного товарооборота страны, в январе - июле составил Br30,7 млрд, или 101,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2020 года.

Товарооборот общественного питания составил Br1,8 млрд, или 118,5% в сопоставимых ценах к уровню января - июля прошлого года.-0-
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